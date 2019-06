In ihrem sommerlichen und fröhlichen jeder-Mitmachprogramm für Kinder und Familien treffen Christof und Vladi Altmann (wie immer zusammen mit ihren Zuschauern) nicht nur verliebte Löwen in Afrika, Koala-Bären und Kängurus in Australien, dressierte Frösche und eine fantastische Gemüse-Band, sondern stellen natürlich auch die Frage aller Fragen: Warum ist die Banane krumm?

Dabei steht ein ganzes Sammelsurium von Instrumenten auf der Bühne. Eine Gitarre, ein Akkordeon und natürlich Trommeln, viele Musik-Früchte, Schellenstecken, das Garten-Klatschbrett und ein Gieskannen-Bass kommen auf der Bühne zum Einsatz. Das Publikum darf natürlich nach Herzenslust Mitsingen, Klatschen und Lachen. Ein Rätsel bleibt vorerst allerdings: Warum platz Oma Hinze mitten in der Vorstellung mit ihrem alten Waschbrett herein...