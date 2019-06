Abgefahrn´!

Gesa Weik und Thomas Weber sind Elli Schieber und Christian Schnauffer und Großhöchberg ist das Tor zur Welt. Hier beginnen die großen Fahrten. Von Gleis 1 Hbf Großhöchberg startet der Zug nach Nirgendwo.

Die Kioskbesitzerin Elli Schieber, verkürzt die Wartezeit der Reisenden mit blumigen Reden durch den Blätterwald der Yellowpress. Und Christian Schnauffer ist der stets freundliche, kompetente Reiseberater am Bahnsteig, der eine sehr starke Zugbindung hat. Damit später auch die Fahrgäste ihre Zugfahrt in vollen Zügen genießen können und um Wartezeiten zu verkürzen, bieten die beiden vollen Bahnsteigservice. Alles zum Wohl ihrer Gäste. Und war da nicht noch was zwischen Elli Schieber und Christian Schnauffer? Sind die Schienen schon gelegt oder ist der Zug bereits abgefahren?

Diese Bahnhofsmission an Gleis 1 des Hauptbahnhofes Großhöchberg mit Ex-i-Dipfele Gesa Weik und dem Theatermacher aus dem KABIriNETT Thomas Weber verspricht ein launiges Bahnsteigerlebnis incl. Serviceverpflegung zu werden.

