ABI Zukunft Heilbronn 2026

Du bist Schüler*in und fragst dich, wie es nach deinem Abschluss weitergeht?

Egal ob Abitur, Fachhochschulreife oder Realschulabschluss – auf der ABI Zukunft findest du Antworten! Hochschulen, Unternehmen, Institutionen und Beratungsstellen informieren über Studium, Ausbildung, duales Studium, FSJ, Bundesfreiwilligendienst und vieles mehr. Nutze die Gelegenheit, direkt mit Ausbilder*innen, Studierenden und Expert*innen ins Gespräch zu kommen, ehrliche Einblicke zu erhalten und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Komm am 28.02.2026 ins Konzert- und Kongresszentrum Harmonie. Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos auf abi-zukunft.de