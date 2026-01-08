ABI Zukunft Heilbronn 2026

Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn

Du bist Schüler*in und fragst dich, wie es nach deinem Abschluss weitergeht?

Egal ob Abitur, Fachhochschulreife oder Realschulabschluss – auf der ABI Zukunft findest du Antworten! Hochschulen, Unternehmen, Institutionen und Beratungsstellen informieren über Studium, Ausbildung, duales Studium, FSJ, Bundesfreiwilligendienst und vieles mehr. Nutze die Gelegenheit, direkt mit Ausbilder*innen, Studierenden und Expert*innen ins Gespräch zu kommen, ehrliche Einblicke zu erhalten und wertvolle Kontakte zu knüpfen.

Komm am 28.02.2026 ins Konzert- und Kongresszentrum Harmonie. Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos auf abi-zukunft.de

Konzert- und Kongresszentrum Harmonie
Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn
Tags