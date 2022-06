Für alle jungen Menschen, die für dieses oder nächstes Jahr noch auf der Suche sind und sich fragen, wie es nach dem ABI weitergeht, ist die ABI Zukunft Heilbronn wie in den vergangenen Jahren eine feste Institution.

„Was mache ich nach meinem Abitur?“, „Womit habe ich die besten Zukunftsaussichten und Karrierechancen?“ – diese sind die typischen Fragen junger Menschen für die Zeit zwischen Schule und Beruf. Sie alle haben die Abiturprüfungen überstanden oder machen im nächsten Jahr ihr Abi. Studium, Ausbildung, ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ein Auslandsaufenthalt - viele mögliche Optionen stehen zur Verfügung. Nach dem Abitur scheinen die Möglichkeiten fast grenzenlos.

Damit die Schüler*innen bei ihren Entscheidungen bestmöglich unterstützt werden, zeigt die 3. ABI Zukunft Heilbronn Wege und Möglichkeiten auf, um herauszufinden, wie sie den für sich richtigen Weg nach ihrem Abi einschlagen.

Die ABI Zukunft richtet sich sowohl an Schüler*innen, die bereits eine Vorstellung davon haben, welchen Berufsweg sie einschlagen wollen, als auch an solche, die noch etwas planlos sind. Auch Studienabbrecherneröffnet die Informationsmesse Möglichkeiten zur Neuorientierung. Ebenso sind Eltern herzlich willkommen.

Es empfiehlt sich, vor dem Messebesuch konkrete Fragen an die Aussteller zu überlegen, denn so bekommt man möglichst eindeutige Antworten, die einem schnell zur richtigen Entscheidung verhelfen können. Auch ist es hilfreich, sich im Vorfeld mit den eigenen Wünschen im Hinblick auf die jeweilige Ausbildung oder das Studium auseinanderzusetzen. Aussteller würden sich außerdem oft für die Stärken und Schwächen eines potenziellen Bewerbers interessieren – auf diese Frage sollten sich Besucher*innen also ebenfalls vorbereiten.

Schüler*innen sollten keine Hemmungen haben und selbstständig an die Messestände herantreten. Sie können sich sicher sein, dass die Aussteller sich über Fragen freuen und diese gerne beantworten.

Beratungstermine

Für die Schüler*innen gibt es im Vorfeld der Messe ein wichtiges Angebot, um sich auf den Besuch der ABI Zukunft Heilbronn vorzubereiten.

Noch bis 17. Juli können zukünftige Abiturienten*innen unter www.abizukunft.de unter dem Standort Heilbronn/Beratungstermine mit ihren favorisierten Ausstellern Beratungstermine auf der Messe vereinbaren.

Rahmenprogramm

Die Besucher*innen erwartet ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen, die Antworten geben zu vielen Fragen nach dem Abitur.