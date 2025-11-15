Abide with me - Chormusik aus England – Motette

Die Stimme = Instrument des Jahres 2025.

Knabenchor Capella Vocalis Reutlingen.

Werke von William Henry Monk („Abide with me“), Thomas Tallis („O nata lux“, „If ye love me“), Henry Purcell („Sound the trumpet“, „Music for a while“), Charles Villiers Stanford („Magnificat in B-Dur“), Howard Goodall („The Lord is my shepherd"), John Rutter („The Lord bless you“); Marc-Aurel Siemon (Orgel),

Leitung: Benedikt Engel

Die Tübinger Motette ist als Reihe geistlicher Musik in der Stiftskirche St. Georg 1945 gegründet worden. Neben klassischer Musik vergangener Jahrhunderte war und ist aktuelle, zeitgenössische Musik ebenso selbstverständlich vertreten. Die Motette findet jeden Samstag als „Geistliche Musik in liturgischer Form“ bei freiem Eintritt statt und wird von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Tübingen veranstaltet.

In der Motette erklingen hochklassige Chor-, Orgel- und Instrumentalmusik unterschiedlicher Stile. Psalm, Schriftlesung, Gebet sowie ein Gemeindelied sind feste Elemente dieses musikalischen Abendgottesdiensts.