Abokonzert I - BACH MOTETTEN

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Sinfonia aus BWV 156 » Ich stehe mit einem Fuß im Grabe «
Motette BWV 226 » Der Geist hilft unser Schwachheit auf «
Sinfonia aus BWV 42 » Am Abend aber desselbigen Sabbats «
Motette BWV 228 » Fürchte dich nicht «
Ouvertüre aus BWV 21 » Ich hatte viel Bekümmernis «
Motette BWV 229 » Komm, Jesu, komm «
Motette BWV 227 » Jesu, meine Freude «
Konzert für 2 Violinen in d BWV 1043, 2. Satz
Motette BWV 225 » Singet dem Herrn ein neues Lied «
Gaechinger Cantorey
Hans-Christoph Rademann, Dirigent
Einführung um 18.20 Uhr