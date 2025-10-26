Abokonzert I - BACH MOTETTEN

Johann Sebastian Bach (1685–1750)

Sinfonia aus BWV 156 » Ich stehe mit einem Fuß im Grabe «

Motette BWV 226 » Der Geist hilft unser Schwachheit auf «

Sinfonia aus BWV 42 » Am Abend aber desselbigen Sabbats «

Motette BWV 228 » Fürchte dich nicht «

Ouvertüre aus BWV 21 » Ich hatte viel Bekümmernis «

Motette BWV 229 » Komm, Jesu, komm «

Motette BWV 227 » Jesu, meine Freude «

Konzert für 2 Violinen in d BWV 1043, 2. Satz

Motette BWV 225 » Singet dem Herrn ein neues Lied «

Gaechinger Cantorey

Hans-Christoph Rademann, Dirigent

Einführung um 18.20 Uhr