Abokonzert II - Bachs grosse Messe

1733 zuerst als Missa brevis (mit Kyrie & Gloria) und gleichzeitiges Bewerbungsstück um den Titel eines königlich-polnischen und churfürstlich- sächsischen Hofkompositeurs komponiert,

bedient sich der Thomaskantor 1748/49 in seinem reichhaltigen Fundus an bereits fertigen Kompositionen und fügt noch einige neue Sätze hinzu, um sie so zu einer Missa tota – einer kompletten Messe – zu erweitern, die in ihrer Einzigartigkeit und Vielfalt aus der gesamten Kirchenmusik der Musikgeschichte herausragt. Erstmalig werden die Ensembles der Niederländischen Bachvereinigung im Abonnement der Bachakademie zu hören sein.

Unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann tun sich in Bachs »Großer Messe« zwei internationale Bach-Institutionen für ein außergewöhnliches Konzerterlebnis zusammen.