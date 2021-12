Abokonzert III - Haydn und der mailänder Bach

Joseph Haydn (1732 – 1809) und der jüngste Bach-Sohn Johann Christian (1735 – 82) sind fast im selben Jahr geboren worden.

Trotzdem werden beide unterschiedlichen Epochen inner- halb des 18. Jahrhunderts zugeordnet, der Jüngere der »Vorklassik« und der Ältere einer daran anschließenden »Klassik«. Beide waren kosmopolitische Musiker, wobei sich Bach in jungen Jahren persönlich aufmachte, Italien und England zu erobern, während Haydn erst im fort- geschrittenen Alter auf Reisen ging, um dafür aber in England umso größere Erfolge zu feiern. Dieses Programm bringt Musik der Beiden zusammen, die einander nie begegnet sind (ihr gemeinsamer Freund hieß Mozart): Bachs Miserere von 1757, als er Organist am Mailänder Dom (und dafür zum Katholizismus konvertiert) war, und Haydns »Londoner Sinfonie« Nr. 95 von seiner ersten England-Reise im Jahr 1791. Dazu gesellt sich Haydns sieben Jahre später geschriebene »Missa in Angustiis« (Messe in der Bedrängnis), deren eindringlicher Molltonfall die unsichere Zeit der napoleonischen Kriege reflektiert.