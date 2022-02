Abokonzert IV - Der Mond

Carl Orffs einaktige Oper Der Mond erlebte ihre Uraufführung am 5. Februar 1939 im Münchner Nationaltheater.

Als Libretto übernahm er den Text des gleichnamigen Märchens der Brüder Grimm und fügte ihm noch dramatische Einwürfe der auftretenden Personen hinzu: Vier Burschen auf Wanderschaft, aus einem Land ohne Mond, kommen in ein Land, in dem der Mond an einem Baum hängt und vom Bürgermeister gegen entsprechende Zahlungen von der Gemeinde mit Öl am Leuchten gehalten wird. Sie stehlen den Mond, hängen ihn zuhause an einen Baum und machen ihn nun zu ihrer Geldquelle. Im Alter nimmt jeder der Vier ein Viertel des Mondes mit ins Grab, doch das ungewohnte Licht stiftet Unruhe bei den Toten. Deshalb greift Petrus ein, beruhigt die Unterwelt, nimmt den Mond in den Himmel und hängt ihn dort auf. Am Schluss freut sich ein kleines Kind: »Ah, da ist ja der Mond!« Orff selbst nannte sein Werk »ein kleines Welttheater«, und dieses Welttheater bringt die Bach- akademie nun auf die Bühne der Liederhalle.