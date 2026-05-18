Abokonzert V - BACH UND SEINE VORGÄNGER

A. Hammerschmidt: » Singet dem Herrn ein neues Lied «
J. S. Bach: Kantate BWV 78 » Jesu, der du meine Seele «
J. H. Schein » Siehe, nach Trost war mir sehr bange « (aus Israelsbrünnlein)
J. S. Bach: Kantate BWV 80 » Ein feste Burg ist unser Gott «
H. Schütz: » Herr, auf dich traue ich « SWV 377 (aus Geistliche Chormusik)
J. S. Bach: Kantate BWV 137 » Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren «
J. H. Schein: » Nun danket alle Gott « (aus Israelsbrünnlein)
J. S. Bach: Kantate BWV 29 » Wir danken dir, Gott, wir danken dir «
Katharina Konradi, Sopran
Marie Henriette Reinhold, Alt
Benedikt Kristjánsson, Tenor
Tobias Berndt, Bass
Gaechinger Cantorey
Hans-Christoph Rademann, Dirigent