Das Wiener Geschwister-Duo ABOR & TYNNA sorgt mit seiner Fusion aus Elektro, Discopop und 80s-Flair für Furore. Nun kündigen ABOR & TYNNA fünf Zusatztermine ihrer „Bittersüß Tour 2025“ an. Mit dabei sind nun zwei Shows im Süden und Südwesten Deutschlands, eine in München in der Muffathalle und eine in Stuttgart im Im Wizemann. Erstmals taucht auch ein Termin in Sachsen, in Leipzig, auf dem Tourplan auf. Auch in Österreich, der Heimat der Geschwister, ist die Nachfrage so hoch, dass es nach Wien nun auch Linz auf die Tour geschafft hat. Der Tourabschluss findet – wie sollte es anders sein – in der Schweiz statt. Dort wo die beiden Deutschland beim ESC vertreten werden.

Mit ihren treibenden Beats, cleveren Lyrics und ihrer authentisch-ansteckenden Art erobern sie erst die Playlisten und sicher bald die Bühnen auf ihrer ersten Headliner-Tour.