About Pop goes Dürnitz

Seit 2019 verbindet About Pop in Stuttgart Konzerte, Musik, Diskurs, Workshops, Lesungen und Party zu einem lebendigen Festival- und Conventionerlebnis an zwei Tagen. Pop steht hier nicht nur für ästhetische Praxis, sondern für eine gesellschaftliche Kraft, die bewusst die regionale Musik- und Kreativszene stärkt, Sichtbarkeit schafft, Vernetzung fördert und kreative Entwicklung vorantreibt. About Pop bringt außergewöhnliche Künstler*innen auf die Bühne, fördert regionale Talente und öffnet Räume für Austausch, Reibung und neue Perspektiven. Hier treffen junge Kreative auf bundesweite und internationale Impulsgeber*innen und machen About Pop zum Ausgangspunkt für gesellschaftliche, ästhetische und ökonomische Zukunftsfragen.

Am 13. Juni finden in der Dürnitz im Rahmen der About Pop zwei Konzerte statt. Der Eintritt zu den Konzerten im Alten Schloss ist kostenfrei. Im Anschluss lohnt es sich jedoch, weiterzuziehen und in das vielfältige About Pop-Programm einzutauchen. Weitere Infos finden Sie hier: https://www.aboutpop.de/