Seit 2019 verbindet About Pop in Stuttgart Konzerte, Musik, Diskurs, Workshops, Lesungen und Party zu einem lebendigen Festivalerlebnis an zwei Tagen. Pop steht hier nicht nur für ästhetische Praxis, sondern für eine gesellschaftliche Kraft, die bewusst die regionale Musik- und Kreativszene stärkt, Sichtbarkeit schafft, Vernetzung fördert und kreative Entwicklung vorantreibt.

Egal, ob bei Konzerten, Workshops, Lesungen, Ausstellungen, Keynotes oder Diskussionsrunden: About Pop bringt außergewöhnliche Künstler*innen auf die Bühne, fördert regionale Talente und öffnet Räume für Austausch, Reibung und neue Perspektiven. Hier treffen junge Kreative auf bundesweite und internationale Impulsgeber*innen und machen About Pop zum Ausgangspunkt für gesellschaftliche, ästhetische und ökonomische Zukunftsfragen.

Von Livespielstätten und Clubs über Museen und Jugendhäusern bis hin zu Parks – About Pop verwandelt Stuttgart und die Region in eine gemeinsame und vielfältige Bühne.

About Pop schafft Räume, verbindet und schöpft aus den vielfältigen Potentialen von Popkultur, Jugendkultur, Musikökonomie und Nachtleben und richtet sich an alle, die nicht nur zuhören, sondern auch denken und mitgestalten wollen: am 12. auf dem Wizemann Areal und am 13. Juni 2026 in verschiedenen Locations in ganz Stuttgart.