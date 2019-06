Abraham - Ibrahim - Avram

Was verbindet, was unterscheidet Juden, Christen und Muslime in ihren Traditionen zu ihm?

Vortragsreihe mit vier Terminen und Schwerpunktthemen.

Für Juden, Christen und Muslime ist er Vater des Glaubens, Vorbild des Gottvertrauens und Ahnherr einer großen Familiengeschichte. Alle drei monotheistischen Religionen berufen sich auf Abraham. Deshalb wird in ihm eine gemeinsame Wurzel, ja eine Friedensquelle gesehen, die immer wieder durch Totalitätsansprüche und Extremismus zugeschüttet wird, die es aber mehr zu entdecken gilt.

Eine Abrahamische Ökumene geht von der Überzeugung aus, dass Judentum, Christentum und Islam drei Zweige einer monotheistischen Offenbarung sind und deshalb als Einheit in Verschiedenheit wahrzunehmen sind.

Die Sommerakademie Reutlingen sucht nach jüdischen, christlichen und muslimischen Perspektiven dieser Abrahamischen Ökumene.

Di, 16. Juli: Abraham im Judentum, Leitung: Sebastian Hobrack, Orthodoxer Jude M.A.

Do, 18. Juli: Abraham im Christentum, Leitung: Prälat Dr. Christian Rose

Di, 23. Juli: Abraham im Islam, Referent*in angefragt

Do, 25. Juli: Abraham - Was verbindet, was unterscheidet?, Leitung: Prof. Dr. Urs Baumann