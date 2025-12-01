Abschiedstour Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle

Seit wahnwitzigen 33 Jahren sind sie nun unterwegs: Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle mit ihrer „skrupellosen Hausmusik“.

Wagemutig stürzten sie sich in so manches Abenteuer und haben währenddessen unzählige Hindernisse aus dem Weg geräumt. In bislang wohl um die 3.679 Konzerten haben sie sich die Qualitäten angeeignet, die unabdingbar sind, um den Olymp zu erreichen.

Nun fühlen sie sich gereift und bereit - das Finale steht an.

Annähernd 676.329 km haben sie auf geteerten Straßen und Schotterpisten absolviert, haben vor Ort gefühlt 23.528 Wurst- und Käsebrote verspeist, um hernach gestärkt auf den Bühnen ihre unzähligen Instrumente bravourös zu bedienen und ihre engelsgleichen Stimmen erklingen zu lassen.

Die neue CD „EGALWOSNOGOHT“ und ein grandioses neues Liederbuch sind mit im Gepäck.

Seit Oktober 2024 sind die Stumpfes auf ihrer Abschiedstour unterwegs und nun steht der Endspurt an: Nur noch bis Ende Dezember 2025 wird Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle auf ihrer letzten Tour alles geben, wird alte Wirkungsstätten aufsuchen und hoffentlich i viele freudige Gesichter schauen. Mit ungebremster Spielfreude und einer Träne im Knopfloch Wie es sein muss beim Abschied - oimol isch rom.

Sie freuen sich mächtig auf Euch - die Stumpfes.