Abschlussfest Heiss auf Lesen

Mit Getränken und Snacks feiern wir gemeinsam den Abschluss des Sommerleseclubs „HEISS AUF LESEN“. Für Unterhaltung sorgt Jo Hecker mit seiner Science Show „Science is fun!“ Warum hört sich unsere Stimme aufgenommen so fremdartig an? Wie funktionieren Windeln und warum tragen Astronauten welche? Hat ein Joghurtbecher ein Gedächtnis? Fragen über Fragen und eine Show voller Antworten! Am Ende gibt’s Autogramme und echten Kunstschnee zum Mitnehmen.

Alle Teilnehmenden, die mindestens ein Buch gelesen haben, bekommen eine Urkunde überreicht. Außerdem haben alle, die mindestens ein Buch gelesen haben, die Chance, einen unserer tollen Preise zu gewinnen.

Nur für Teilnehmende von Heiss auf Lesen.

Anmeldung erforderlich: in der Bücherei, unter 07142-74 486 oder stadtbuecherei[at]bietigheim-bissingen.de. Bitte angeben: Namen des Kindes und eine Telefonnummer unter der Sie erreichbar sind.