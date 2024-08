Abschlussfest Sommerferien-Leseclub

Eichi & der Spasskoffer – Eine Interaktive SpaßShow mit Jonglage & Balanceakrobatik.

Am Dienstag, 17. September 2024 um 16 Uhr heißen wir alle Mitglieder des Sommerferien-Leseclubs zur Abschlussparty in der Nixelscheune willkommen. Es erwartet euch ??????

Wie in jedem Jahr erwartet euch eine Preisverlosung. Der Hauptpreis in diesem Jahr ist ein Gutschein für den Kletterwald in Rothenburg (1 Kind plus erwachsene Begleitperson). Außerdem gibt es einen Bücher-, Eis- und Freibadgutschein zu gewinnen.

Geschwister, Freunde sowie Eltern und Großeltern sind herzlich willkommen.

Bitte meldet euch bis zum 14.09.2024 in der Stadtbücherei an:

Tel. 09852 - 34 56 oder per E-Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de