Abschlussfest Sommerferien-Leseclub

Am Dienstag, 23. September 2025 um 16 Uhr heißen wir alle Mitglieder des Sommerferien-Leseclubs zur Abschlussparty in der Nixelscheune willkommen. Diesmal ist Lothar Lempp, als Clown Lolatsch zu Gast.

Lolatsch schläft in einem Pappkarton. Wenn er morgens aufsteht macht er das, was alle machen: Waschen, Zähneputzen, Anziehen, Frühstücken...nur macht er alles irgendwie anders.

Lolatsch ist ein Tollpatsch aber auch erfindungsreich. Da erwacht ein Waschlappen zum Leben, völlig neue Zahnbürsten-Konstruktionen kommen zum Einsatz und beim Anziehen gerät er mit einem Stuhl in Konflikt. Lolatsch findet seine eigenen Wege, lässt die Gäste an seinen Misserfolgen und Eskapaden teilhaben und zeigt nebenbei, dass man mit gewöhnlichen Dingen sehr ungewöhnliche Sachen machen kann.

Wie in jedem Jahr erwartet euch eine Preisverlosung. Der Hauptpreis in diesem Jahr ist ein Gutschein für den Kletterwald in Rothenburg (1 Kind plus erwachsene Begleitperson). Außerdem gibt es einen Bücher-, Eis- und Freibadgutschein zu gewinnen.

Geschwister, Freunde sowie Eltern und Großeltern sind herzlich willkommen.

Anmeldungen in der Stadtbücherei bis zum 19. September