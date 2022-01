Abschlusskonzert :: „auff jetzige italienische manier“

Abschlusskonzert des Meisterkurses mit Frithjof Smith (Basel)

Kurs für Renaissance und Frühbarock

vom 7.-10. Februar 2022 mit Frithjof Smith (Basel)

Bork-Frithjof Smith studierte an der Schola Cantorum Basiliensis Alte Musik mit Hauptfach Zink bei Bruce Dickey und erhielt 1999 sein Diplom. 1997 gründete er zusammen mit Gebhard David das Ensemble Les Cornets Noirs.

Bork-Frithjof Smith spielt seit Jahren mit vielen bekannten Gruppen für Alte Musik wie Akadêmia, Concerto Köln, Musica Fiata, Huelgas Ensemble, His Majesty's Sagbutts & Cornetts, Weser-Renaissance, L'Arpeggiata, La Petite Bande und Concerto Copenhagen oder bei den bedeutendsten Festivals in ganz Europa und Israel, in Nord- und Südamerika. Mehr als 60 CD-Einspielungen bei verschiedensten Labels dokumentieren seine bisherige Laufbahn. Seit 2008 unterrichtet Bork-Frithjof Smith Zink und Diminution an der Staatlichen Hochschule für Musik Trossingen. Ab September 2017 lehrt er an der Schola Cantorum Basiliensis.

Repertoire aus dem 17. Jahrhundert für Gesang und historische Instrumente.

Interessierte (mit Angabe des Instruments bzw. der Stimmlage und ggf. Repertoirewunsch) bitte bis zum 15.01.2022 bei Henning Wiegräbe (henning.wiegraebe@hmdk-stuttgart.de) anmelden. Gerne helfen Frithjof Smith und ich bei der Repertoireauswahl und stellen bei Bedarf Ensembles zusammen.