Childrens' Cello und Junior Geigen Camp

Werkstattkonzert der Teilnehmenden.

Das Weikersheimer Children's Cello und Junior Geigen Camp ist ein "Liebling" der Kids – und jedes Jahr ruckzuck ausgebucht.

Insgesamt 50 Cellisten*innen und Geiger*innen im Alter zwischen 8 und 12 Jahren kommen für ein verlängertes Wochenende in die Musikakademie, um mal so richtig im satten Klang des Zusammenspiel zu schwelgen. Die Literatur reicht dabei von Bach bis Bond – James Bond. Es wird getrennt geübt, aber auch zusammen ist richtig was los. Höhepunkt und Abschluss des Camps ist ein sympathisches Konzert, bei dem alle zusammen mit Feuereifer musizieren.

Dauer ca. 60 Minuten.

Der Eintritt ist frei.

Lediglich die Schlossparkgebühr ist zu entrichten.