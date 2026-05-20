Abschlusskonzert Clara de Farias & EDA Q (presented by HMDK Stuttgart)

Nach vier Jahren Gesangsstudium markiert dieses Konzert für Clara de Farias einen Wendepunkt – einen Abschied und zugleich den Beginn von etwas Neuem.

Im Zentrum stehen eigene Kompositionen, die in den vergangenen Jahren entstanden sind und ihre musikalische Handschrift tragen: Modern Jazz trifft auf träumerische Popmusik mit einem Hauch brasilianischer Leichtigkeit. Schwebende Klangwelten treffen auf feine Rhythmen und viel Raum für Ausdruck.

Inspiriert von Künstlerinnen wie Gretchen Parlato und Esperanza Spalding entsteht dabei eine ganz eigene musikalische Sprache – getragen von der Spielfreude und Hingabe zur Musik.

Das Publikum erwartet ein intimer, atmosphärischer Abend zwischen Abschied und Aufbruch.

Besetzung: Clara de Farias (voc), Oskar Rimmele (p), Yoshi Tschira (git), Jan Kappes (b), David Giesel (dr)

im Anschluss: Groove/Fusion Ensemble HMDK

EDA Q möchte Farben hörbar machen – in Nuancen, Kontrasten und lebendigen Klangbildern. Das Repertoire des Quartetts ist so vielseitig wie eine gut gemischte Palette: Von klassischen Jazzstandards, inspiriert durch Künstlerinnen wie Samara Joy und Jazzmeia Horn, bis hin zu den schimmernden, rhythmisch vielschichtigen Neo-Soul-Sounds von Hiatus Kaiyote reicht das musikalische Spektrum.

Eine besondere Facette entsteht durch Edas Auseinandersetzung mit ihren türkischen Wurzeln. Melodien und Klangwelten, die sie als Kind gehört oder später neu entdeckt hat, fließen in eigenen Interpretationen in das Programm ein. So verbindet EDA Q Tradition und Gegenwart, Jazz und Soul, persönliche Geschichte und kreative Neugier.

Gemeinsam mit dem Pianisten Cornelius Reich, dem Bassisten Benedikt Birkert und dem Drummer Jakob Hafner formt EDA Q einen warmen, dynamischen Bandsound. Sensible Begleitung, groovende Rhythmen und improvisatorische Freiheit verschmelzen zu einem abwechslungsreichen Konzerterlebnis – bunt, lebendig und voller Ausdruckskraft.

Besetzung: Eda Erkol (voc); Cornelius Reich (p); Benedikt Birkert (b); Jakob Hafner (dr);