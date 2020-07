Abschlusskonzert der II. Dirigentenakademie

Bach-Motetten ׀ Scarlatti Stabat mater Kammerchor Stuttgart ׀ Continuogruppe des Barockorchesters Stuttgart

FRIEDER BERNIUS hat 2016 die Dirigentenakademie ins Leben gerufen, inder er sein Wissen als Dirigent mit der Erfahrung als Dozent internationalerMeisterklassen weitervermitteln möchte.Thema der diesjährigen Akademie ist die Erarbeitung barocker Vokalwerkeauf Basis der historisch informierten Aufführungspraxis – ein besondererSchwerpunkt in seinem Schaffen, den er mit Gründung des Festivals„Stuttgart Barock“ und des eigenen Barockorchesters Stuttgart als Pionier1987 zum ersten Mal in der Landeshauptstadt etabliert hat.Von den 35 Bewerbern aus dreizehn europäischen Ländern werden zwanzigDirigent*innen ausgewählt, die ihre Erfahrung in Bezug auf Barockmusikvertiefen wollen. Dabei stehen ihnen mit dem Kammerchor Stuttgart und derContinuogruppe des Barockorchesters zwei professionelle, aufeinandereingespielte Masterclass-Ensembles zur Verfügung.Zum Abschluss der II. Dirigentenakademie am 11. September 2020präsentieren zehn Dirigent*innen ihre Ergebnisse öffentlich in derLeonhardskirche Stuttgart: In zwei Konzertaufführungen, um 18.00 Uhr undum 20.30 Uhr, hat das Publikum Gelegenheit unter ihrer Leitung JohannSebastian Bachs Motetten für zwei Chöre und Basso continuo sowieDomenico Scarlattis Stabat Mater für zehn Stimmen und Basso continuo zuerleben.