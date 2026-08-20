Abschlusskonzert der Jungen Waldorf Philharmonie

Die Junge Waldorf Philharmonie ist ein Jugendorchesterprojekt, welches ehrenamtlich von Jugendlichen organisiert wird. Seit 22 Jahren findet jährlich eine Konzerttournee statt.

Junge Musiker*innen finden sich in der Jungen Waldorf Philharmonie zusammen – einem einzigartigen Projekt, das auf ehrenamtlichem Engagement, Eigeninitiative und echter Begeisterung für Musik beruht. Das Orchester beeindruckt mit einem außergewöhnlich hohen musikalischen Niveau und starkem Gemeinschaftsgeist. In Hamburg, Köln und Stuttgart lädt die Junge Waldorf Philharmonie zu kraftvollen, bewegenden Sinfoniekonzerten ein, voller Energie, Präzision und spürbarem Gemeinschaftsgeist.

Auf dem Programm stehen:

Richard Wagner: Ouvertüre zur Oper „Tannhäuser“

Ludwig van Beethoven: Klavierkonzert Nr. 3 in c-Moll

Pjotr Iljitsch Tschaikowski: Sinfonie Nr. 6 "Pathétique" in h-Moll

Solistin: Sophia Weidemann

Dirigent: Patrick Strub