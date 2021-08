12. Kammermusik-Kurses in Calw

Stadt, Musikschule, Evangelische Kirchengemeinde und Landkreis Calw unterstützten in diesem Jahr den Kurs, sodass er auch in diesem Jahr – in den Räumlichkeiten in und um Calw – stattfinden kann.

Im Rahmen dieses Kurses, werden verschiedene Konzerte in Schömberg und Calw veranstaltet. Das Dozentenkonzert eröffnet den Kurs am 31. August in der Konzertmuschel Schömberg und die Kursteilnehmer werden ihre Ergebnisse in Calw und Schömberg präsentieren.

Der Kammermusikkurs bietet 45 Jugendlichen ab 12 Jahren, Studenten und sich jung fühlenden Erwachsenen die Möglichkeit, gemeinsam zu musizieren. Aber nicht nur Kammermusik von Barock bis Folk steht auf dem Programm, sondern auch ein ausgewogenes Freizeitprogramm ist geboten.

Mit dem Serenadenkonzert am 31.08. in der Konzertmuschel Schömberg stellen sich die Dozenten und ihre Instrumente vor. Die Dozenten des Kurses ist für Violine Gerd-Uwe Klein, für Viola Claudia Rink, für Cello David Raiser, für Cello und Gambe Rahel Klein, Georg Noeldeke für Kontrabass und Gambe und für Klavier Tobias Schabenberger.

Die Ergebnisse der Jugendlichen werden beim ersten Abschlusskonzert am 04.09. in der Stadtkirche Calw um 16.00 Uhr präsentiert. Den Abschluss des Kurses bildet das 2. Abschlusskonzert am 05.09. um 11.30 Uhr im Kurhaus Schömberg. Es werden u.a. Werke von Robert Schumann, Ludwig van Beethoven, Wolfgang Amadeus Mozart und Joseph Haydn erklingen.

Für den Konzertbesuch ist ein 3-G-Nachweis erforderlich.

„Musik auf der Höhe“ fördert die Musikerziehung von Kindern und Jugendlichen in und um Schömberg. Aber auch professionelle Kammermusik wird regelmäßig in Schömberg veranstaltet. Dies verdeutlicht die Absicht des Vereines, sowohl Mitspielern als auch Zuhörern ein ansprechendes Programm zu bieten.

Die weiteren Konzerte im Rahmen des Kammermusikkurses:

Dienstag, 31.08., 19.00 Uhr, Kurmuschel Schömberg, Dozentenkonzert – Open Air, Eintritt 15,-€

Sonntag, 05.09., 11.30 Uhr, Kurhaus Schömberg, Abschlusskonzert II der Kammerkursteilnehmer – Eintritt frei, Spenden willkommen