Abschlusskonzert des 31. Böblinger Orgelfrühlings 2026

mit Orgel und Violine

St. Maria Kirche Böblingen Berliner Straße 14, 71034 Böblingen

Das letzte Konzert des 31. Böblinger Orgelfrühlings 2026 mit Hyelin Lee (Orgel) und Joachim Schönball (Violine).

Hyelin Lee wurde in Seoul, Südkorea geboren. Sie ist eine mehrfach ausgezeichnete Organistin mit feinem Gespür für das Instrument. Ihre solistische und kammermusikalische Konzerttätigkeit führte sie außerhalb von Korea und Deutschland auch nach Frankreich, Italien, Luxembourg, Slowakei, Tschechien und in die Niederlande. Sie gewann den 1. und 2. Preis bei Wettbewerben in Korea, sowie den 2. Preis beim Hermann-Schroeder-Preis in Trier und den 3. Preis beim Daniel-Herz- Wettbewerb in Brixen.

Joachim Schönball ist seit 2021 in Böblingen als Kirchenmusiker der katholischen Gesamtkirchengemeinde musikalisch tätig.

Programm:

Fritz Kreisler: Präludium und Allegro im Stile von Gaetano Pugnani

Camille Saint-Saens: Prière für Violine und Orgel, op 158

Camille Saint-Saens: Fantasie Nr. 1 in Es-Dur

Johann Sebastian Bach: Andante aus Sonate Nr. 2 in a-moll, BWV 1003 

Sigfrid Karg-Elert: Fuge, Kanzone und Epilog, op. 85

Joseph Gabriel Rheinberger: Sechs Stücke für Violine und Orgel, op. 150 (Thema mit Veränderungen, Abendlied, Gigue, Pastorale, Elegie, Ouverture)                                            

Info

St. Maria Kirche Böblingen Berliner Straße 14, 71034 Böblingen
Konzerte & Live-Musik
Google Kalender - Abschlusskonzert des 31. Böblinger Orgelfrühlings 2026 - 2026-06-14 18:00:00 Google Yahoo Kalender - Abschlusskonzert des 31. Böblinger Orgelfrühlings 2026 - 2026-06-14 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - Abschlusskonzert des 31. Böblinger Orgelfrühlings 2026 - 2026-06-14 18:00:00 Outlook iCalendar - Abschlusskonzert des 31. Böblinger Orgelfrühlings 2026 - 2026-06-14 18:00:00 ical

Tags