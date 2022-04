Abschlusskonzert: Die Supergroup

Zum großen Finale lädt Podium in die Bechtle-Druckerei ein – zu einem Konzert mit Pop und Klassik, das Grenzen überspringt.

Die herausragende Solistin Maria Schneider, Multiinstrumentalistin, Komponistin und Sängerin, präsentiert Musik aus ihrem neuen Solo-Debütalbum als Mascha Juno, arrangiert für eine ungewöhnliche Besetzung aus Podium-Musiker:innen. Dazu gibt es eine Uraufführung von Max Andrzejewski und opulente Kammermusik von einer prägenden Komponistin der Klassik-Szene der USA: „Daughter of the waves“ von Sarah Kirkland Snider, die in ihrer Musik die Klangsprachen von Indie-Rock und Kammermusik verbindet.