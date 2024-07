Abschlusskonzert: Notos Chamber Music Academy

Dozierende und Teilnehmer*innen präsentieren sich im Konzert als gemeinsame Ensembles.

Das Notos-Quartett ist Träger des Würth-Preises der JMD 2022 und wurde seit seiner Gründung 2007 bereits mit sechs 1. Preisen und zahlreichen Sonderpreisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet sowie 2017 mit dem ECHO Klassik als Nachwuchskünstler des Jahres. Neben seiner internationalen Konzerttätigkeit setzt sich das Ensemble für die Förderung junger Musiker*innen ein.

Auf Einladung der Jeunesses Musicales Deutschland ist das Quartett für einen Meisterkurs zu Gast in der Musikakademie Schloss Weikersheim: In der „Notos Chamber Music Academy“ haben hervorragende Nachwuchstalente zwischen 16 und 24 Jahren die einmalige Gelegenheit, den erfahrenen Musiker*innen des Notos Quartetts auf Augenhöhe zu begegnen, mit ihnen kammermusikalische Werke in verschiedenen Besetzungen zu erarbeiten und gemeinsam aufzutreten.