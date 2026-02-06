Abschlusskonzert Robert Calmbach (presented by HMDK Stuttgart)

Zum Abschluss seines Studiums an der HMDK Stuttgart präsentiert Robert Calmbach seine eigene Musik – geprägt von vier Jahren intensiver Beschäftigung mit Jazz, Ensemblearbeit und Live-Erfahrung.

Gemeinsam mit Kommilitonen und Freunden bringt er seine Stücke in wechselnden Besetzungen auf die Bühne. Zwischen Neo-Soul, modernem Jazz, Einflüssen von Drum’n’Bass und improvisierter Musik entsteht ein Konzertabend voller Spontanität und lebendiger Klänge.

Besetzung: Robert Calmbach (git); Lukas Köhler (git); Kai Wieprecht (sax); Oskar Rimmele (p); Henrik Schnaitmann (b); Lino Gerhart (dr);