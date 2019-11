Abschlusskonzert Stephanie Zimmermann & Simon Bremen

Die Musik von Stephi Zimmermann ist geprägt von klaren Strukturen, traditionellen Formen und gesanglichen Melodiebögen. Sie soll eingängig, aber nicht banal sein, verständlich, aber nicht vorhersehbar.

Anlässlich ihres Masterabschlusses an der Musikhochschule Stuttgart hat die Pianistin ein Konzertprogramm aus älteren und neuen Eigenkompositionen zusammengestellt und darunter noch Bearbeitungen des ein oder anderen persönlichen Lieblingsstücks gemischt. Zum Klingen gebracht wird diese Mischung mit zwei so versierten wie auch kreativen Mitmusikern an Bass und Schlagzeug.

Stephanie "Stephi" Zimmermann, p

Jakob Obleser, b

Ferenc Mehl, dr

Im Anschluss: Simon Bremen Quartett

Jazzworkshops, Landesjugendjazzorchester, Musikhochschulen – all das sind Gegebenheiten, bei denen junge Musiker mit den gleichen Interessen und Zielen aufeinander treffen und gemeinsame Projekte gründen, um ihre Ideen umzusetzen. So ist auch dieses Quartett entstanden. Es besteht aus den vier Musikstudenten Simon Bremen (Saxophon), Moritz Langmaier (Piano), Franz Blumenthal (Bass) und Malte Wiest (Drums), die alle schon reichlich Bühnen- und Improvisationserfahrung in Combos und Bigbands gesammelt haben.

Im Mittelpunkt stehen die Eigenkompositionen der Musiker, die zwar stark in der allgegenwärtigen Jazztradition verankert sind, gleichzeitig aber die Suche nach einem eigenen Sound widerspiegeln. Gemischt mit einigen Lieblingsstandards entsteht ein sehr abwechslungsreiches und mitreißendes Programm. Die Themen gehen fließend über in prägnante, ausdrucksstarke Improvisationen der jungen Musiker, die jederzeit miteinander interagieren und mit ihrem Instrument gleichberechtigt zu einem vielschichtigen Bandsound beitragen.

Simon Bremen, sax

Moritz Langmaier, p

Franz Blumenthal, b

Malte Wiest, dr