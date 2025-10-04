Abschlusskonzert The Shape of Time

The Shape of Time fragt nicht, was die Zeit aus der Musik macht – sondern was die Musik aus der Zeit macht. Die Hanke Brothers begeben sich auf Spurensuche. Zwischen barocker Struktur und freier Improvisation, zwischen Zitat und Neuschöpfung, zwischen Vergänglichkeit und Wiederholung entfaltet sich ein Konzertabend, der den Begriff Zeit sinnlich erlebbar macht. Corellis La Follia formt sich zum offenen System der Verrücktheit. Chopin atmet in Tangoschritten. Mozart verdichtet sich zum augenzwinkernden Porträt in sieben Minuten. Sören Siegs Kampala Circus bringt rhythmische Leichtigkeit ins Spiel, während Aleksey Igudesmans Komposition Europa kulturelle Vielfalt, musikalische Geschichte und feinen Humor zu einem vielschichtigen Klangmosaik verbindet.