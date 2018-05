Abschlusskonzert „Die Fagotte sind los!“

Der „Fagott e.V.“ organisiert in Zusammenarbeit mit der Musikschule Tübingen einen Fagottensemble-Workshop am 23./24. Juni, das Abschlusskonzert wird am SO, 24. Juni 2018 um 11 Uhr in der Stadthalle Reutlingen stattfinden.

Das Konzert wird gefördert von der Stadt Reutlingen, den Firmen Püchner, Mönnig-Adler, Moosmann, Yamaha, Dietz, Heckel, Georg Rieger, Tutti Fagotti, dem Instrumentenbauer Richling, den Verlagen Accolade und V. Braach und den Rohrbauern Jürgen Carl, Nikolas Müller und Holger Simon.