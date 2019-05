Abschlusskonzerte: Anne Stehrer / Thilo Adam

Eintritt frei

ABSCHLUSSKONZERT ANNE STEHRER

Zum Abschluss des Studiums lädt die Bassistin Anne Stehrer zum Konzert ein. In Eigenkompositionen und Arrangements versucht sie Elemente des Jazz, Pop und Rock unter einen Hut zu bringen. Der muss ziemlich groß sein. Am Design schneidern Katharina Ensinger am Schlagzeug, Clara Vetter am Klavier, Sabine Gassner an der Posaune und Annika Franz am Gesang freudig mit. Wir freuen uns auf einen schönen Doppelkonzertabschluss-Abend mit Thilo Adam.

Besetzung: Annika Franz (voc); Sabine Gassner (trb); Clara Vetter (p); Anne Stehrer (b); Katharina Ensinger (dr)

ABSCHLUSSKONZERT THILO ADAM – "Outcome Bias"

Hinterher ist man immer schlauer? Eben nicht, sagt die Psychologie. "Outcome Bias" – "Ergebnis-Fehler", nennt sie unsere Neigung, Entscheidungen im Rückblick verzerrt zu bewerten. Schlagzeuger Thilo Adam entscheidet sich mit seiner aktuellen Band für das unverzerrt Angenehme: für melodischen Optimismus und harmonische Euphorie, für Melancholie und Pathos. Heraus kommt im Idealfall simple Musik für komplexe Menschen; Jazz für Jazzallergiker; Songs, zu denen sich der Kopf gut an verregnete U-Bahn-Fenster lehnen lässt, um vor verschwommen vorbeiziehenden Großstadtlichtern über die Höhen und Tiefen unserer Existenz zu kontemplieren. Ganz schön kitschig? Entscheiden Sie doch hinterher!

Sitzplätze können – solange verfügbar – telefonisch reserviert werden.