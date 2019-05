Abschlusskonzerte Denise Taylor & Cemre Yilmaz

Abschlusskonzert Denise Taylor"Back To The Roots"

An diesem Abend wird Denise Taylor zum ersten Mal ihre eigenen Songs auf der Bühne präsentieren, die sowohl vom Jazz als auch vom Soul und R&B beeinflusst sind. Dazu hat sie eine neue Besetzung zusammengestellt, die sich vor allem durch den Hammondorgel- und Gospelchorsound auszeichnet. Auf der Suche nach neuen Klangfarben und Stimmungen bleibt Denise als Songwriterin und Interpretin stets wandelbar und experimentierfreudig, wobei sie immer wieder zu ihren musikalischen Wurzeln zurückkehrt: dem Blues und Gospel. Regeln und stilistische Grenzen kennt sie nicht. Alles was zählt, ist das Gefühl und die Aussage.

Jenny Marsala, Annika Franz, Joana Obeng,Sandra Muller, Isaiah Awonaike, Pit-Guy Horneff, Denise Taylor, voc

Eugen Aniskewitz, guit

Robert Schippers, org, keys

Erik Biscalchin, b

Lisa Wilhelm, dr

Abschlusskonzert Cemre Yilmaz

An diesem Abend, an dem Musik Hand in Hand mit dem "Storytelling" einhergeht, wird Cemre einen Schlusspunkt an das Ende eines musikalischen Kapitels setzen und gleichzeitig ein Neues beginnen.Mit sorgfältig ausgewählten Liedern und deren Geschichten, möchte sie jenen Musikern Tribut zollen, die für sie bis dahin eine große Inspiration waren. Durch authentische Interpretationen verleiht sie dieser Musik eine sehr persönliche Note. Cemre wird von drei hervorragenden Musikern an ihrer Seite durch den Abend begleitet.

Cemre Yilmaz, voc

André Weiß, p

Joel Locher, b

Lucas Klein, dr