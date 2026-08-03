Abschlussparty der Sommerleseaktion HEISS AUF LESEN in der Stadtbücherei Künzelsau

Die Abschlussparty der Sommerleseaktion HEISS AUF LESEN ist eine Veranstaltung exklusiv und ausschließlich für die angemeldeten Teilnehmer an der Aktion.

Auf der Party werden die Lose der Gewinner gezogen. Es gibt einen Snack und ein Getränk für jedes Kind.

Als Gast wird Dr. Philipp Molsberger begrüßt. Der Autor wird aus seinem neuen Kinderbuch (erscheint 2026) vorlesen: Quispiam und Emilia. Dies ist die Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft. Die beiden Freunde erleben das größte Abenteuer ihres Lebens. Dabei lernen sie, dass Freundschaft und Mitgefühl nicht nur wichtiger sind als Ausgrenzung und Hass. Sondern auch stärker. Im Buch geht es um Waldbewohner und um unheimliche fremde Wesen. Und mehr wird hier noch nicht verraten.