Abschlussveranstaltung Kulturherbst mit Verleihung Schubart-Kulturpreis 2025

Den Auftakt des Abschlussfestes bildet eine Veranstaltungsrevue mit Bilderschau aller Highlights des Steigenjubiläums im Juni und des diesjährigen Geislinger Kulturherbst 2025.

Im Mittelpunkt steht die Verleihung des Schubart-Kulturpreises an zwei ausgewählte Preisträger*innen durch Oberbürgermeister Ignazio Ceffalia und den Vorsitzenden der Bürgerstiftung Geislingen, Benjamin Decker.

Zwischendurch wird es spannende künstlerische Darbietungen geben.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Bürgerstiftung Geislingen, dem Kunst- und Geschichtsverein Geislingen e.V. und der Stadt Geislingen an der Steige.