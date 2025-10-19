Abschlussveranstaltung Kulturherbst mit Verleihung Schubart-Kulturpreis 2025

Rätschenmühle Geislingen Schlachthausstraße 22, 73312 Geislingen an der Steige

Den Auftakt des Abschlussfestes bildet eine Veranstaltungsrevue mit Bilderschau aller Highlights des Steigenjubiläums im Juni und des diesjährigen Geislinger Kulturherbst 2025.

Im Mittelpunkt steht die Verleihung des Schubart-Kulturpreises an zwei ausgewählte Preisträger*innen durch Oberbürgermeister Ignazio Ceffalia und den Vorsitzenden der Bürgerstiftung Geislingen, Benjamin Decker.

Zwischendurch wird es spannende künstlerische Darbietungen geben.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Bürgerstiftung Geislingen, dem Kunst- und Geschichtsverein Geislingen e.V. und der Stadt Geislingen an der Steige.

