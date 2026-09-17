Abschlussveranstaltung Kulturherbst mit Verleihung Schubart-Kulturpreis 2026

Den Auftakt des Abschlussfestes bildet eine Veranstaltungsrevue mit Bilderschau aller Highlights des diesjährigen Geislinger Kulturherbstes.

Im Mittelpunkt steht die Verleihung des Schubart-Kulturpreises an zwei ausgewählte Preisträger*innen durch Oberbürgermeister Ignazio Ceffalia und den Vorsitzenden der Bürgerstiftung Geislingen, Benjamin Decker.

Zwischendurch überraschen wir Sie mit spannenden künstlerischen Darbietungen.

Eine Veranstaltung in Kooperation mit der Bürgerstiftung Geislingen, dem Kunst- und Geschichtsverein Geislingen e.V. und der Stadt Geislingen an der Steige.