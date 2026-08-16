Abschlussveranstaltung Sommerferienleseclub. Kinonachmittag im Kulturkino

Am Mittwoch, 23. September um 16 Uhr heißen wir alle Mitglieder des Sommerferien-Leseclubs zur Abschlussparty in das KulturKino Feuchtwangen willkommen.

Wie in jedem Jahr erwartet euch eine Preisverlosung. Der Hauptpreis in diesem Jahr ist ein Gutschein für eine Alpaka-Wanderung. Außerdem gibt es Bücher-, Eis- und Freibadgutscheine zu gewinnen.

Geschwister, Freunde sowie Eltern und Großeltern sind herzlich willkommen.

Anmeldungen bitte persönlich, telefonisch unter 09852 – 34 56 oder per E-Mail an stadtbuecherei@feuchtwangen.de.