Eine Karriere, die von Höhen und Tiefen geprägt ist, bringt ABSENT 2026 auf große „Katharsis“-Tour. Der Titel ist Programm: „Katharsis“ – ein Erlebnis, eine Befreiung, die absent in seinen Songs wie auch auf der Bühne entfaltet.

In den letzten Jahren hat sich ABSENT in der deutschen Rap-Landschaft etabliert. Mit Ehrlichkeit, einer markanten Stimme und klarer Vision hat er eine Fanbase aufgebaut, die Authentizität und Energie schätzt. Die Besucher:innen erwarten Shows, die Emotionen mit Präzision verbinden. Neben neuen Songs spielt absent auch seine Tracks, die schon früh Leute erreicht haben.

Tickets sind ab sofort erhältlich. Wer ABSENT erleben will, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen – Die „Katharsis“ Tour bringt alles auf ein neues Level. ANGST