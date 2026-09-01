Mit Höchstgeschwindigkeit taumeln triumphierende Melodien übereinander. Wenn der Klangkörper dann doch einmal kurz Luft schnappen muss, dann wird mit Sicherheit irgendwo im Hintergrund ein perkussiver Zwischenruf hörbar, der das Ganze noch einmal anfeuert. Während Gitarren und Kontrabass ein furioses Rhythmus-Feuerwerk zünden, fahren Saxofon und Geige auf der melodischen Achterbahn. Dazu zelebriert kerniger Gesang Lieder vom Sinti-Traditional bis Tom Waits – und alles dreht sich um Liebe und Menschlichkeit, Witz und Sehnsucht, Melancholie und Rausch. Warum die Gitarrensaiten sanft zupfen, wenn man sie auch energiegeladen schnarren lassen kann? Manchmal schmachtet die Geige, sägt sich tief ins melancholische Herz. Manchmal fliegt der Bogen über die Saiten, sprühen die Töne vor Lebenslust, schwingen von der Bühne herunter in die Beine und Hüften der Zuhörer.

Das Absinto Orkestra greift allerlei folkloristische Klischees auf und macht daraus etwas ganz Neues, ganz und gar nicht Klischeehaftes. Die fünf Musiker fügen ihr musikalisches Puzzle auf ganz eigene Art und Weise zusammen. Gadjo Swing nennen sie dieses wüste Gebräu, das sich – zu den meist deutschen Texten – aus vielen Quellen speist: Balkan-Folklore, Klezmer, Flamenco, Tango, Blues, Musette.

Stefan Ölke – Gitarre, Mandoline, Gesang

Pavel Klimashevsky – Kontrabass

François Heun – Sopran- und Altsaxofon

Joachim Schappert – Gitarre, Gesang

Johannes Reinig – Geige, Gesang