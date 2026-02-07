Absolvent*in­nen­kon­zert der Stirling-Phil-Akademie

Gustav Siegle Haus Leonhardsplatz 28, 0711 237510 Stuttgart

Josef L. Weber

Liebes-Lied (2026, UA)

Text: Rainer M. Rilke

Francis Poulenc

Trio für Oboe, Fagott und Klavier

I. Presto

II. Andante

III. Rondo

Wolfgang A. Mozart

Duo für Violine und Viola in G-Dur KV 423

I. Allegro

II. Adagio

III. Rondeau. Allegro

August Klughardt

Schilflieder (nach Gedichten von Lenau) – Fantasiestücke für Oboe, Viola und Klavier op. 28

I. Langsam, träumerisch

II. Leidenschaftlich erregt

V. Sehr ruhig

Robert Rønnes

Trio concertante für Fagott, Tuba und Klavier

II. Pas de deux

III. The Lonely Ballerina

Oskar Rimmele

Du musst das Leben nicht verstehen (2026, UA)

Text: Rainer M. Rilke

Info

Gustav Siegle Haus Leonhardsplatz 28, 0711 237510 Stuttgart
Konzerte & Live-Musik
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