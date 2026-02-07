Josef L. Weber
Liebes-Lied (2026, UA)
Text: Rainer M. Rilke
Francis Poulenc
Trio für Oboe, Fagott und Klavier
I. Presto
II. Andante
III. Rondo
Wolfgang A. Mozart
Duo für Violine und Viola in G-Dur KV 423
I. Allegro
II. Adagio
III. Rondeau. Allegro
August Klughardt
Schilflieder (nach Gedichten von Lenau) – Fantasiestücke für Oboe, Viola und Klavier op. 28
I. Langsam, träumerisch
II. Leidenschaftlich erregt
V. Sehr ruhig
Robert Rønnes
Trio concertante für Fagott, Tuba und Klavier
II. Pas de deux
III. The Lonely Ballerina
Oskar Rimmele
Du musst das Leben nicht verstehen (2026, UA)
Text: Rainer M. Rilke