Das Karriere Event in deiner Stadt!

Der kostenfreie Absolventenkongress Stuttgart ist der perfekte Ort für junge Talente – egal, ob du mit uns deinen Karriereweg planen, den Arbeitsmarkt scouten oder direkt einen Job finden möchtest.

Das Event richtet sich an Studierende, Absolvent:innen und Young Professionals mit bis zu fünf Jahren Berufserfahrung.

Entdecke 30+ Unternehmen, finde Arbeitgeber, die zu deinem Lifestyle passen und sichere dir deinen Traumjob! Wir sind dieses Jahr am 15. Mai 2025 in Stuttgart wieder in der Liederhalle und freuen uns über alle, die ihre Karriere auf das nächste Level bringen möchten.

Deine Vorteile

CV-Check: Bring deinen Lebenslauf auf das nächste Level.

Bewerbungsfoto: Erhalte ein kostenfreies, professionelles Bewerbungsfoto.

Orientierung: Lerne 30+ Arbeitgeber an einem Tag kennen!

Vorträge & Coachings: Tipps & Tricks für deine Karriere!

Spannende Jobs: Jobs für Einsteiger:innen, Praktika, Traineeships und mehr.

Bring a friend: Komm mit Freund:innen und Kommiliton:innen und freu dich auf eine Überraschung.

Kostenfrei: Kostet nichts, ist aber auf keinen Fall umsonst.

Sichere dir jetzt dein Ticket!

Wir freuen uns auf dich!