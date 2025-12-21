Abtanzen inklusiv(e) - Faschingsparty

Es heißt wieder gemeinsam abtanzen, dieses Mal ist der Fasching bei und eingezogen. Also rein ins Kostüm und ab zur Party in den Ratskeller.

Auch bei uns zieht der Fasching ein, gemeinsam tanzen wir zu alt bekannten und neuen Klassikern der Faschingszeit.

Für einen barrierefreien Zugang steht der Aufzug des Rathauses selbstverständlich zur Verfügung. Unter dem Motto „Abtanzen inklusiv(e)“ heizt unser DJ ordentlich ein, um den Start ins Wochenende richtig krachen zu lassen.

Eingeladen sind alle, die gerne tanzen, feiern und mit anderen Musik hören.