Egal ob Unheilig, Silbermond, Helene Fischer oder Rage against the Machine, bei unseren Discos wird alles gespielt: Hauptsache, es rockt!

Günstige Getränke und Snacks garantieren beim Tanzen und gemeinsamen Tischkickern einen entspannten Start ins Wochenende.

Für einen barrierefreien Zugang steht der Aufzug des Rathauses selbstverständlich zur Verfügung. Unter dem Motto „Abtanzen inklusiv(e)“ heizt unser DJ ordentlich ein, um den Start ins Wochenende richtig krachen zu lassen.

Eingeladen sind alle, die gerne tanzen, feiern und mit anderen Musik hören.

Der Eintritt ist frei.