Abteil Nr. 6

Finnland/ Estland/ Deutschland/ Russland 2021

in OmdU

Regie: Juho Kuosmanen

Besetzung: Seidi Haarla, Yuriy Borisov, …

Laufzeit: 107 min.

FSK ab 12

Nach der schmerzlichen Trennung von ihrer Freundin bricht die finnische Archäologie-Studentin Laura aus dem winterlichen Sankt Petersburg in den hohen Norden Richtung Murmansk auf. Ihr Ziel sind die Kanozero Petroglyphen auf einer russischen Halbinsel. Eine tagelange Zugfahrt steht ihr bevor und ihr Zugabteil muss sie ausgerechnet mit Ljoha teilen. Mit seinem kahl rasierten Schädel sieht der Bergarbeiter wie ein Skinhead aus und verhält sich auch dementsprechend. Kaum hat sich der Zug in Bewegung gesetzt, beginnt er zu trinken und schon bald kommt es zu wenig subtilen Anmachversuchen. Mit der Zeit und während unausweichlicher Konversationen mit ihm beginnt Laura jedoch auch seine nicht unbedingt weiche, aber doch fürsorgliche und praktisch-pragmatische Seite kennenzulernen. Sie entdeckt eine andere Seite an Ljoha und es stellt sich heraus, dass nicht nur das gleiche Ziel sie miteinander verbindet, sondern auch einige unliebsame Gemeinsamkeiten.

Mit zunehmendem Vertrauen lässt sich Laura während längerer Fahrpausen des Zugs auf kurze Abstecher mit „organisierten“ Autos ein, Abstecher, bei denen sie ganz andere Aspekte und Menschen Russlands kennenlernt als in Sankt Petersburg…

Eine atmosphärische Reise durch das winterliche Russland der späten 1990er-Jahre und ein liebevoll raues, melancholisch-komisches Roadmovie, inspiriert durch den gleichnamigen Roman von Rosa Liksom. Neben der Annäherung der beiden Hauptfiguren geht es auch um das fragile Verhältnis der Nationen. Laura und Ljoha verkörpern also Vertreter zweier Nachbarstaaten, die jahrzehntelang in einem engen, aber auch sehr vorsichtigen Verhältnis gelebt haben. Die kulturellen Unterschiede des Duos, ihre Vorurteile, aber auch die Ähnlichkeiten werden auf subtile Weise

deutlich.

Der Film wurde in letztes Jahr in Cannes mit dem „Grand Prix“ ausgezeichnet.