Der Waldmacher

Dokumentarfilm, teilweise OmdU OmdU und deutschem Kommentar

Regie: Volker Schöndorff

mit Tony Rinaudo

Laufzeit: 92 min.

FSK ab 0

Der damals 24-jährige australische Experte für Wiederaufforstung Tony Rinaudo kam Anfang der 80er-Jahre in den Niger. Er wollte helfen, die sich immer weiter voranschreitende Ausbreitung trockener Wüsten zu verhindern und damit die Hungersnot der hier lebenden Menschen zu bekämpfen. Seine ersten Versuche scheiterten. Doch dann entdeckte er unter dem angeblich toten Boden ein riesiges Wurzelnetzwerk. „Ich hatte das Bild eines unterirdischen Baumes vor Augen. Die Wurzeln haben Jahrzehnte überdauert und warteten nur darauf, zurück ans Licht zu kommen. Das Ökosystem bekam einen Neuwert“ erklärt er. So wurden aus den Wurzeln neue Bäume und eine nie dagewesene Begrünungsaktion nahm ihren Lauf. 17 Jahre lebte Rinaudo mit seiner Familie im Niger, begegnete den Menschen auf Augenhöhe und spricht ihre Sprache.

40 Jahre später kehrt der heute 64-Jährige zurück in die Dörfer der Sahelzone, wo er und sein Team seinerzeit über 200 Millionen Bäume gepflanzt hatten. Seine Methode wurde inzwischen in 25 Ländern umgesetzt. Den Menschen, die hier leben, geht es verhältnismäßig gut. Hocherfreut, ihn wiederzusehen und unglaublich dankbar begrüßen sie ihn in ihrer Mitte und zeigen stolz, was er bewirkt hat.

Regisseur Volker Schlöndorff hat den 2018 mit dem alternativen Nobelpreis ausgezeichneten Tony Rinaudo begleitet. Mit Neugier und Bewunderung für das Land und die Menschen, immer aber auch mit viel Einfühlungsvermögen und Zurückhaltung greift er mitunter als interessierter Fragensteller selbst ins Geschehen ein. Gemeinsam mit seinem Protagonisten trifft er frühere Weggefährten und kehrt an seine alten Wirkungsstätten zurück. Es entsteht das Porträt eines Mannes, der sein Wissen und seine Fähigkeiten schon immer den Notleidenden zur Verfügung stellte. Dabei legt der Film seinen Schwerpunkt auf die gegenwärtige Situation, die Fortschritte und die noch verbliebenen Hoffnungen der Menschen in der Sahelzone.

Aus dem Off gibt Schlöndorff zusätzlich relevante Infos.

Ein durchweg positiver Film mit einer durchaus optimistischen und sympathische Hauptfigur, die man am liebsten selbst kennenlernen würde.