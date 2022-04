Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnis

USA 2021

Regie: David Yates („Harry Potter“…)

Roman und Drehbuch: J.K. Rowling

Besetzung: Eddie Redmayne, Jude Law, Mads Mikkelsen, Katherine Waterston, …

Laufzeit: 143 min.

FSK ab 12

Der ewige Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen demjenigen, der zerstören, und demjenigen, der bewahren und schützen will. Dies beschreibt die zentrale Auseinandersetzung zwischen Albus Dumbledore und Gellert Grindelwald. Ihre Konfrontationen bis hin zum atemlosen Showdown sind hier mit einem ausgesprochen großen Ausmaß an Perfektion in Kamera, Montage und Sound inszeniert.

Beginn der 1930er-Jahre irgendwo in Deutschland. Professor Albus Dumbledore weiß, dass der mächtige dunkle Zauberer Gellert Grindelwald die Kontrolle über die magische Welt an sich reißen will. Da er ihn allein nicht aufhalten kann, schickt er den Magizoologen Newt Scamander und eine unerschrockene Truppe aus Zauberern, Hexen und einem mutigen Muggel-Bäcker auf die gefährliche Mission. Hier treffen sie auf neue fantastische Tierwesen und geraten mit Grindelwalds wachsender Anhängerschaft aneinander. Doch je näher sich die Feinde kommen, desto klarer wird auch, dass die beiden mächtigen Zauberer ein großes Geheimnis aus ihrer Vergangenheit miteinander verbindet…

Eine fesselnde Geschichte aus der Feder von J.K. Rowling, eine Welt der Illusionen mit skurrilen Gestalten, unwirklich anmutenden Landschaften und scheinbar grenzenlose Freiheiten der Fantasie – dieses magische Universum ist in überwältigenden Bildern festgehalten. Neben dem Abenteuerlichen greift der Film auch zeitlos relevante Themen auf, die vom starken Drehbuch der Autorin selbst stammen und von einem exzellenten Ensemble glaubhaft transportiert werden. In der Rolle von Grindelwald hat Mads Mikkelsen seinen Vorgänger Johnny Depp abgelöst.

Insgesamt fünf Teile soll die Phantastische Tierwesen-Reihe, die 2016 begann, enthalten. Toll. Kommen also nochmal zwei!