This Rain Will Never Stop

Dokumentarfilm, OmdU

Ukraine/ Lettland/ Deutschland/ Katar 2020

Regie: Alina Gorlova

Laufzeit: 107 min.

FSK ab 12

Alina Gorlovas Dokumentation zeigt das Schicksal ihres Protagonisten Andriy Suleyman. Er wurde 1998 als Sohn eines kurdischen Vaters und einer ukrainischem Mutter im syrischen Al-Hasaka geboren. 2012, also im Alter von 14 Jahren, musste seine Familie vor dem Bürgerkrieg in Syrien ins ostukrainische Syssytschansk fliehen, die Heimat seiner Mutter. Doch kurz nachdem die Familie hier ein neues Leben begonnen hatte, holte der Krieg sie aufgrund der russischen Invasion und der Truppenkonzentration entlang der ukrainischen Grenze auch hier wieder ein. Obwohl die Stadt eine humanitäre Katastrophe ist, in der regelmäßige Explosionen zu hören sind und den Folgen des Krieges nicht zu entkommen ist, trotzt die Familie der Gefahr. Im Schatten der paradierenden Soldaten und des nicht enden wollenden Stroms von verwundeten Kämpfern und vertriebenen Flüchtlingen versucht die lokale Bevölkerung, den Anschein eines normalen Lebens aufrecht zu erhalten. Konfrontiert mit der Realität des anhaltenden Leidens, beschließt Andriy, sich als Freiwilliger beim Roten Kreuz zu betätigen. Seine Eltern hoffen, dass er in den Westen flieht, doch ihr Sohn ist hin-und hergerissen zwischen dem Ruf nach einer Zukunft in der zivilen Gesellschaft und der humanitären Aufgabe in seiner Heimat…

Der Film entspinnt sich aus dem ewigen Wechsel von Krieg und Frieden, zeichnet Konturen nach und lässt sie wieder verschwimmen. In monochromen Bildern lässt Filmemacherin Alina Gorlowa an den Katastrophen des Krieges teilhaben und macht am Beispiel von Andrij Suleyman Schmerz und Unsicherheit deutlich spürbar.

Die Einnahmen des Kino im Waldhorn werden den

Filmemachern aus der Ukraine gespendet.

Weitere Infos: www.produzentenverband.de/ukraine