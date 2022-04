Mix aus Real- und Animationsfilm

USA 2022

Regie: Jeff Fowler

Besetzung: James Marsden, Tika Sumpter, Jim Carrey, Natascha Rothwell, …

Laufzeit: 122 min.

FSK ab 12

Nachdem sich Sonic in Green Hills niedergelassen hat, will er beweisen, dass er das Zeug zum echten Helden hat. Und diese Gelegenheit bekommt er, als sein Erzfeind, Dr. Robotnik mit seinem neuen Partner Knuckles wieder auftaucht. Das Bösewicht-Duo ist auf der Suche nach einem rätselhaften Smaragd, der die Macht hat, die Zivilisation zu zerstören. Gut, dass auch der energetischste Igel der Welt Verstärkung bekommt

und fortan Kumpel Tails an seiner Seite hat. Gemeinsam begeben sie sich auf eine actiongeladene Reise rund um den Globus, um den geheimnisvollen Edelstein zu finden, bevor er in die falschen Hände gerät.

„Sonic The Hedgehog 2“ macht im selben Highspeed-Tempo weiter, mit dem der Vorgänger aufgehört hat. Schlag auf Schlag landet der stachelige Dauersprinter in einer heiklen Situation nach der anderen. So beteiligt er sich etwa, Batman zitierend, an einer nächtlichen Verfolgungsjagd, nur um dann direkt durch einen sibirischen Blizzard zu stapfen oder mit Vollkarascho durch stürmische Fluten zu rasen. Bei so viel Action kommt keine Langeweile auf…