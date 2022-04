Clara und der magische Drache (ukr. Fassung)

Animationsfilm

Ukraine 2019

Regie: Oleksandr Klymenko

Laufzeit: 87 min.

FSK ab 0

Nur alle tausend Jahre wird im Märchenland, einem Ort, das von Feen, Zwergen und einer Vielzahl ungewöhnlicher Tiere bewohnt wird, ein Drachenjunges mit Zauberkräften geboren: ein magischer Drache. Er besitzt die Fähigkeit, die Welt heller und bunter zu machen, eine Fähigkeit, an der natürlich auch viele nicht hier Lebende interessiert sind. Und so wird das kleine Drachenbaby eines Morgens entführt. Glücklicherweise geht die Entführung unterwegs schief; der kleine Drache landet bei einem stets gut gelaunten Waschbären und dem gutherzigen Zwerg Alfred. Die versorgen ihn erst einmal liebevoll, wollen sich aber recht bald mit ihm gemeinsam auf die Suche nach seiner Heimat machen. Dazu brauchen sie die Hilfe von Clara. Clara weiß nicht, wer sie ist und woher sie kommt, denn sie kann sich an nichts aus ihrer Vergangenheit erinnern. In einem ist sie sich jedoch sicher: Sie muss eine Fee sein. Waschbär, Zwerg, Clara und ihre drei Äffchen machen sich gemeinsam mit dem Drachenbaby auf den Weg. Vielleicht finden sie ja das Märchenland, aus dem es stammt und können dabei auch Claras Geheimnis über ihre eigene Herkunft lüften…

Der ukrainische Regisseur Oleksandr Klymenko entführt die kleinen Zuschauer in eine phantastische Welt mit prächtigen Farben und wunderschönen Landschaften, in denen kunterbunte geheimnisvolle Gestalten leben. Und auch, wenn sein Film so einige temporeiche Verfolgungsjagden mit einer Menge Action bietet, so entspricht er doch kindgerecht deren Kreativität und Fantasie.

Klymenkos Botschaft: die Bedeutung von Freundschaft, Zusammenhalt und den Mut, Ängste zu überwinden.

Do 19.05. 15.30 Uhr (Eintritt frei)

Ukrainische Originalfassung ohne Untertitel Eine Kooperation mit der Stadt Rottenburg und Mocca e.V.

(Filmbeschreibung auf Ukrainisch siehe unten)

Sa 21.05. und So 22.05. 13.45 Uhr (5,00 €)

Deutsche Fassung

Die Einnahmen des Kino im Waldhorn werden den Filmemachern aus der Ukraine gespendet.

Weitere Infos: www.produzentenverband.de/ukraine

Клара та чарівний дракон

Оригінальна українська версія

Співпраця з містом Роттенбург та мобільною молодіжною роботою Mocca e.V.

анімаційний фільм

Україна 2019

Режисер: Олександр Клименко

Голоси: Вероніка Лук’яненко, Олександр

Погребняк та інші

Тривалість: 87 хвилин

ФСК від 0

Тільки кожну тисячу років у Казковій країні, місці, населеному феями, гномами та безліччю незвичайних тварин, народжується дитинча дракона з магічними здібностями: чарівний дракон. У нього є здатність робити світ яскравішим і кольоровим, чим, звісно, цікавляться й багато людей, які тут не живуть. Отже, одного ранку маленького дракончика викрадають. На щастя, викрадення йде не так, як треба; маленький дракон опинився із завжди веселим єнотом та добрим карликом Альфредом. Спочатку вони дбають про нього з любов‘ю, але незабаром хочуть вирушити з ним на пошуки його будинку. Для цього їм потрібна допомога Клари. Клара не знає, хто вона і звідки, бо нічого не пам‘ятає зі свого минулого. Але вона впевнена в одному: вона має бути феєю. Єнот, карлик, Клара і три її маленькі мавпочки вирушили разом із дракончиком. Можливо, вони знайдуть казкову країну, з якої він з‘явився, і зможуть розгадати таємницю Клари про її власне походження.

Український режисер Олександр Клименко переносить маленьких глядачів у фантастичний світ із насиченими фарбами та красивими краєвидами, в яких живуть колоритні загадкові персонажі. І навіть якщо його фільм пропонує кілька стрімких погонь з великою кількістю дій, він все одно відповідає їхній творчості та уяві в дитячій манері.

Послання Клименка: важливість дружби, єднання та мужності долати страхи (Переклад Таня Hug)

Четвер 19.05.2022

Початок: 15:30 (вільний вхід)