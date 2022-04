Come on, Come on

USA 2021

Regie: Mike Mills

DarstellerInnen: Joaquin Phoenix, Woody Norman, Gaby Hoffman, …

Laufzeit: 114 min.

FSK ab 6

Der New Yorker Radiojournalist Johnny, nach langer Beziehung wieder Single, arbeitet an einer Reportage, für die er in mehreren amerikanischen Metropolen hierher immigrierte Kinder und Jugendliche über ihr Leben, ihre Gedanken zur Zukunft, ihre Träume und Wünsche, ihre Ängste und Hoffnungen befragt. Als seine Schwester Viv ihn kontaktiert und ihn bittet, sich wegen der Krankheit ihres Mannes eine Weile um ihren neunjährigen Sohn Jesse zu kümmern, nimmt er den Jungen mit auf die Reise quer durch die USA. Während Jesse zum ersten Mal von seiner Mutter getrennt ist, ist es für Johnny das erste Mal, dass er Verantwortung für ein Kind übernimmt. Gleichermaßen überfordert und inspiriert von der sich stetig verändernden Beziehung, entwickelt sich zwischen Onkel und Neffe eine tiefe, emotionale Verbindung. Mit der neu gewonnenen und ungewohnten Verantwortung nimmt Johnny nämlich auch sich selbst und seine Umgebung ganz anders wahr, weckt der wache, sensible Junge doch kontinuierlich Gefühle in ihm, die ihm bisher fremd waren…

Es sind die kleinen, oft unscheinbaren, aber auch die zutiefst empathischen und emotionalen Momente, die dem Film eine enorme Herzlichkeit und Wärme verleihen. Die Annäherung der beiden Figuren bietet ein wahres Wechselbad der Gefühle, das feinfühlig die Vergangenheit, Gegenwart und ein Stück weit die Zukunft der ganzen Familie porträtiert. Dabei bleibt ein plattes Happy End aus, eher der Vorsatz, in Zukunft zu versuchen, alles so richtig wie möglich machen zu wollen.

Regisseur Mike Mills schildert die Entwicklung in chronologischer Reihenfolge, sodass die Annäherung zwischen Jesse und Johnny gleichzeitig mit der ihrer Darsteller stattfindet. In die Erzählung sind dokumentarische Interviews mit Kindern eingeflochten, die tatsächlich zu Beginn der jeweiligen Drehtage mit ihnen durchgeführt wurden.

Joaquin Phoenix („Joker“) agiert gewohnt großartig. Beeindruckend auch der junge Woody Norman. Man hat nicht das Gefühl, hier Schauspielern zuzusehen. Alles wirkt real, auf den Punkt, dokumentarisch. Starkes Independent-Kino, das vom echten Leben erzählt.